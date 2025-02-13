Трамп потребует от ЕС оплатить восстановление Украины и разместить миротворцев, - FT

Европейские чиновники опасаются, что им придется нести расходы на послевоенную безопасность и реконструкцию, поскольку их исключили из мирных переговоров между США и Россией по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, несколько высокопоставленных европейских чиновников сообщили Financial Times о своих ожиданиях относительно заявления президента США Дональда Трампа. Они считают, что он потребует от Европы финансировать восстановление Украины и размещать там войска для поддержания мира без участия США.

"Американцы не видят роли Европы в больших геополитических вопросах, связанных с войной. Это будет настоящим испытанием единства. Трамп рассматривает нас как деньги. И, откровенно говоря, мы не имеем четкого представления о том, как будет выглядеть наше место за столом переговоров в обмен на эти деньги", - сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

Звонки Трампа к Путину и Зеленскому

Вчера стало известно, что Трамп созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время разговора они обсудили ряд тем, в частности, и войну в Украине.

Также вчера Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Во время разговора они обсуждали войну.