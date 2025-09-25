Трамп вимагає від Путіна зупинити війну: витративши мільйони, майже нічого не захопив

Трамп нагадав, що закликав Україну діяти, оскільки економіка Росії перебуває в абсолютно жахливому стані.

Також американський лідер підкреслив, що вважає ганьбою вбивство такої великої кількості людей без необхідності. За словами президента, минулого тижня "було вбито 7 818 осіб, в основному військових".

"Насправді росіян більше, ніж українців - трохи більше. Але це таке пусте витрачання людського життя. Тому він повинен зупинитися, Путін повинен зупинитися", - наголосив Трамп.

Він додав, що Росія витратила мільйони на бомби і ракети, але вона "практично не захопила жодної території".