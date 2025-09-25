Трамп требует от Путина остановить войну: потратив миллионы, почти ничего не захватил

Трамп напомнил, что призвал Украину действовать, поскольку экономика России находится в совершенно ужасном состоянии.

Также американский лидер подчеркнул, что считает позором убийство такого большого количества людей без необходимости. По словам президента, на прошлой неделе "было убито 7 818 человек, в основном военных".

"На самом деле россиян больше, чем украинцев - немного больше. Но это такое пустое расходование человеческой жизни. Поэтому он должен остановиться, Путин должен остановиться", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Россия потратила миллионы на бомбы и ракеты, но она "практически не захватила никакой территории".