Трамп вимагає ядерних поступок від Ірану вже в рамках попередньої угоди, - ABC

Президент США Дональд Трамп вимагає від Ірану в письмовій формі викласти поступки, на які країна готова піти щодо ядерної програми. Причому вимога виникла в рамках попередньої угоди, яку сторони намагаються укласти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
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Раніше іранські переговірники давали усні запевнення про те, що режим зрештою погодиться піти на певні умови щодо своєї ядерної програми.
Тут ще важливо врахувати, що, виходячи із заяв і публікацій у ЗМІ, детальні обговорення ядерної угоди мали бути вже після рамкової угоди. Тобто, в період, коли сторони узгоджуватимуть остаточний договір.
Однак президент США на зустрічі в ситуаційному центрі в п'ятницю дійшов висновку, що усні зобов'язання Ірану недостатньо сильні, у зв'язку з чим зажадав викласти конкретні поступки в рамках попередньої угоди. Цю інформацію ABC повідомили джерела.
Також держсекретар США Марко Рубіо поділився у вівторок деякими подробицями про те, чого адміністрація Трампа хотіла б домогтися від Ірану, перш ніж рухатися далі.
"Вони мають узяти на себе зобов'язання щодо дуже конкретних переговорів щодо високозбагаченого урану - щодо питання про долю високолегованого урану, який досі перебуває глибоко в горах. Вони повинні домовитися про жорсткі та довгострокові обмеження або припинення діяльності зі збагачення урану у своїй країні", - сказав Рубіо, виступаючи перед Комітетом Сенату з міжнародних відносин.
Він каже, що деталі, а також фінансові стимули для Тегерана, можуть бути визначені пізніше.
"Наприклад, вони повинні взяти на себе зобов'язання: "Ми утилізуємо збагачений уран". І тепер питання в тому, "Які механізми ми будемо використовувати для цього". Це можна обговорити", - додав держсекретар.
Нагадаємо, протягом останніх кількох тижнів переговори між США та Іраном були зосереджені на досягненні рамкової угоди, так званому меморандумі про взаєморозуміння.
У разі, якщо сторони досягнуть такої угоди, то документ офіційно подовжив би перемир'я між країнами, поступово відкрив би Ормузьку протоку і встановив терміни для подальших перемовин щодо ядерного питання.
Минулого тижня переговорні групи США та Ірану погодили проєкт угоди, який, за їхніми словами, міг би заручитися як підтримкою Трампа, так і іранського режиму. Варіант містив письмове зобов'язання Ірану не розробляти ядерну зброю - обіцянку, яку іранські лідери неодноразово давали останніми роками. Але варіант не містив конкретних обіцянок.
У матеріалі ABC йдеться про те, що Іран переглядає оновлені умови (імовірно, йдеться про вимогу Трампа), але наразі перемовники не вказали, наскільки ймовірно, що режим їх прийме.
До слова, Трамп добою раніше заявив, що очікує укладення рамкової угоди з Іраном уже наступного тижня. Також за його словами, мирна угода була б навіть кращою, ніж військова перемога.
Тим часом за даними Reuters, Іран наполягає на укладенні тимчасової угоди, яка не зачіпає найчутливіші питання ядерної програми.