Трамп вимагає ядерних поступок від Ірану вже в рамках попередньої угоди, - ABC

Раніше іранські переговірники давали усні запевнення про те, що режим зрештою погодиться піти на певні умови щодо своєї ядерної програми.

Тут ще важливо врахувати, що, виходячи із заяв і публікацій у ЗМІ, детальні обговорення ядерної угоди мали бути вже після рамкової угоди. Тобто, в період, коли сторони узгоджуватимуть остаточний договір.

Однак президент США на зустрічі в ситуаційному центрі в п'ятницю дійшов висновку, що усні зобов'язання Ірану недостатньо сильні, у зв'язку з чим зажадав викласти конкретні поступки в рамках попередньої угоди. Цю інформацію ABC повідомили джерела.

Також держсекретар США Марко Рубіо поділився у вівторок деякими подробицями про те, чого адміністрація Трампа хотіла б домогтися від Ірану, перш ніж рухатися далі.

"Вони мають узяти на себе зобов'язання щодо дуже конкретних переговорів щодо високозбагаченого урану - щодо питання про долю високолегованого урану, який досі перебуває глибоко в горах. Вони повинні домовитися про жорсткі та довгострокові обмеження або припинення діяльності зі збагачення урану у своїй країні", - сказав Рубіо, виступаючи перед Комітетом Сенату з міжнародних відносин.

Він каже, що деталі, а також фінансові стимули для Тегерана, можуть бути визначені пізніше.

"Наприклад, вони повинні взяти на себе зобов'язання: "Ми утилізуємо збагачений уран". І тепер питання в тому, "Які механізми ми будемо використовувати для цього". Це можна обговорити", - додав держсекретар.