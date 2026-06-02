"Угода може бути кращою за перемогу": Трамп озвучив терміни можливої угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп вважає, що зможе укласти угоду з Іраном про продовження перемир'я і відновлення роботи Ормузької протоки вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ABC News .

За словами Трампа, 1 червня сталася "невелика неполадка", оскільки Іран був незадоволений нападами Ізраїлю на Ліван. Однак цю ситуацію вдалося вирішити.

"Сьогодні сталася невелика неполадка, але я дуже швидко її усунув... Отже, я поговорив із "Хезболлою" і сказав, що стрілянину заборонено, і я поговорю з Бібі (прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу - ред.) і сказав, що стрілянину заборонено, і вони обидва припинили стріляти один в одного", - сказав президент США.

Також він заявив, що мирна угода з Іраном може бути "навіть кращою, ніж військова перемога"

"Це дуже непроста справа. Йдеться про дійсно велику країну - дуже велику країну, яка укладає угоду. Дійсно, величезна ворожість. Тому їм не просто. Насправді, нам теж непросто. Але ми отримуємо те, що нам потрібно", - зазначив глава Білого дому.

Що стосується термінів узгодження меморандуму про взаєморозуміння (рамкової угоди) щодо відновлення роботи протоки, Трамп сказав, що, на його думку, "йдеться про наступний тиждень".

За його словами, він поки що не погодився на цю угоду, тому що йому "ще потрібно набрати кілька очок".