Трамп требует ядерных уступок от Ирана уже в рамках предварительной сделки, - ABC

Ранее иранские переговорщики давали устные заверения о том, что режим в конечном итоге согласится пойти на определенные условия по своей ядерной программе.

Тут еще важно учесть, что исходя из заявлений и публикаций в СМИ, детальные обсуждения ядерной сделки должны были быть уже после рамочного соглашения. То есть, в период, когда стороны будут согласовывать окончательный договор.

Однако президент США на встрече в ситуационном центре в пятницу пришел к выводу, что устные обязательства Ирана недостаточно сильны, в связи с чем потребовал изложить конкретные уступки в рамках предварительной сделки. Эту информацию ABC сообщили источники.

Также госсекретарь США Марко Рубио поделился во вторник некоторыми подробностями о том, чего администрация Трампа хотела бы добиться от Ирана, прежде чем двигаться дальше.

"Они должны взять на себя обязательства по очень конкретным переговорам по высокообогащенному урану - по вопросу о судьбе высоколегированного урана, который до сих пор находится глубоко в горах. Они должны договориться о жестких и долгосрочных ограничениях или прекращении деятельности по обогащению урана в своей стране", - сказал Рубио выступая перед Комитетом Сената по международным отношениям.

Он говорит, что детали, а также финансовые стимулы для Тегерана, могут быть определены позже.

"Например, они должны взять на себя обязательство: "Мы утилизируем обогащенный уран". И теперь вопрос в том, "Какие механизмы мы будем использовать для этого". Это можно обсудить", - добавил госсекретарь.