Трамп требует ядерных уступок от Ирана уже в рамках предварительной сделки, - ABC

Президент США Дональд Трамп требует от Ирана в письменной форме изложить уступки, на которые страна готова пойти по ядерной программе. Причем требование возникло в рамках предварительного соглашения, которое стороны пытаются заключить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
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Ранее иранские переговорщики давали устные заверения о том, что режим в конечном итоге согласится пойти на определенные условия по своей ядерной программе.
Тут еще важно учесть, что исходя из заявлений и публикаций в СМИ, детальные обсуждения ядерной сделки должны были быть уже после рамочного соглашения. То есть, в период, когда стороны будут согласовывать окончательный договор.
Однако президент США на встрече в ситуационном центре в пятницу пришел к выводу, что устные обязательства Ирана недостаточно сильны, в связи с чем потребовал изложить конкретные уступки в рамках предварительной сделки. Эту информацию ABC сообщили источники.
Также госсекретарь США Марко Рубио поделился во вторник некоторыми подробностями о том, чего администрация Трампа хотела бы добиться от Ирана, прежде чем двигаться дальше.
"Они должны взять на себя обязательства по очень конкретным переговорам по высокообогащенному урану - по вопросу о судьбе высоколегированного урана, который до сих пор находится глубоко в горах. Они должны договориться о жестких и долгосрочных ограничениях или прекращении деятельности по обогащению урана в своей стране", - сказал Рубио выступая перед Комитетом Сената по международным отношениям.
Он говорит, что детали, а также финансовые стимулы для Тегерана, могут быть определены позже.
"Например, они должны взять на себя обязательство: "Мы утилизируем обогащенный уран". И теперь вопрос в том, "Какие механизмы мы будем использовать для этого". Это можно обсудить", - добавил госсекретарь.
Напомним, в течение последних нескольких недель переговоры между США и ранги были сосредоточены на достижении рамочной сделки, так называемом меморандуме о взаимопонимании.
В случае, если стороны достигнут такой сделки, то документ официально продлил бы перемирие между странами, постепенно открыл бы Ормузский пролив и установил сроки для дальнейших переговоров по ядерному вопросу.
На прошлой неделе переговоры группы США и Ирана согласовали проект соглашения, который, по их словам, мог бы заручиться как поддержкой Трампа, так и иранского режима. Вариант включал письменное обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие - обещание, которое иранские лидеры неоднократно давали в последние годы. Но вариант не содержал конкретных обещаний.
В материале ABC говорится, что Иран пересматривает обновленные условия (вероятно, речь о требовании Трампа), но пока что переговорщики не указали, насколько вероятно, что режим их примет.
К слову, Трамп сутками ранее заявил, что ожидает заключение рамочного соглашения с Ираном уже на следующей неделе. Также по его словам, мирная сделка была бы даже лучше, чем военная победа.
Тем временем по данным Reuters, Иран настаивает на заключении временной сделки, не затрагивая самые чувствительные вопросы ядерной программы.