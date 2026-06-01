Іран поставив "на паузу" переговори з США і висунув ультиматум

16:42 01.06.2026 Пн
2 хв
Чого вимагає Тегеран?
aimg Валерій Ульяненко
Іран поставив "на паузу" переговори з США і висунув ультиматум
Іран оголосив про призупинення переговорів зі США через активізацію бойових дій у Лівані.

Зазначається, що Збройні сили Ірану та всі угруповання "Фронту опору" (неформальний союз Ірану та підтримуваних ним політичних та військових організацій на Близькому Сході) "рішуче налаштовані відповісти на злочини сіоністів і відкрити нові фронти".

За інформацією Tasnim, з огляду "на продовження злочинів Ізраїлю" в Лівані та враховуючи, що Ліван був однією з передумов для перемир'я - яке зараз порушено на всіх фронтах - іранська переговорна команда "призупиняє діалог та обмін повідомленнями через посередників".

Іранські офіційні особи та переговірники наголосили на негайному припиненні "агресивних та варварських операцій армії ізраїльського режиму" в Газі та Лівані, а також на необхідності повного виведення військ з окупованих територій Лівану.

Вони заявили, що доти, доки позиція Ірану та "Фронту опору" в цьому питанні не буде закріплена, жодних подальших переговорів не відбуватиметься.

Крім того, "Фронт Опору" та Іран включили до свого порядку денного повну блокаду Ормузької протоки та активізацію інших фронтів, зокрема Баб-ель-Мандебської протоки.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що США та Іран нібито наблизилися до рамкової угоди, яка передбачає 60-денне перемир’я, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та початок переговорів щодо іранської ядерної програми.

Водночас президент США Дональд Трамп посилив тиск на Тегеран, заявивши про готовність відновити удари у разі невиконання вимог Вашингтона. Серед ключових умов США - відкриття Ормузької протоки та відмова Ірану від розробки ядерної зброї.

