О котрій зустріч Путіна і Трампа: що відомо про час і місце

Президент США Дональд Трамп вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зустрінеться віч-на-віч з диктатором Володимиром Путіним. Їх перемовини пройдуть на американській Алясці.

Що відомо про місце та час зустрічі Трампа і Путіна - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Місце

Зустріч лідерів проходитиме в Анкориджі - це найбільше місто Аляски.

За інформацією телеканалу CNN, Трамп і Путін проводитимуть перемовини на американській військовій базі Елмендорф - Річардсон, адже саме вона, мовляв, відповідатиме вимогам безпеки.

Напередодні про дату й місце переговорів оголосив особисто Дональд Трамп. Кремль підтвердив домовленість: помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков назвав Аляску "цілком логічним місцем" для такого заходу, хоча ще раніше глава Кремля розглядав Об’єднані Арабські Емірати як "підходяще місце".

Час

За день до саміту час зустрічі лідерів все ще не оголосили. Однак прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп вирушить до Анкориджа вранці у п’ятницю, а саму зустріч вона схарактеризувала для американського президента як "вправу на слухання".

Політ з Вашингтона до Анкориджа займає близько 7 годин. Різниця у часі між Україною та Аляскою становить 11 годин, тож найімовірніше, в Україні переговори відбуватимуться вже пізно вночі.

Про що говоритимуть Трамп і Путін

Нагадаємо, що напередодні саміту в Анкориджі Трамп провів відеоконференцію із президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Глава Білого дому заявив, що головна мета переговорів із Володимиром Путіним - домогтися припинення вогню в Україні. За його словами, жодних рішень щодо українських територій без участі Києва не ухвалюватимуть.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Трамп під час переговорів буде вимагати від російського диктатора припинити вогонь.

Також американський лідер підкреслив, що переговори стосовно територіальних питань, будуть відбуватися лише за присутності Володимира Зеленського під час подальшої зустрічі.

Оскільки Трамп очікує, що випадку результативних переговорів, наприкінці тижня можна провести вже тристоронню зустріч, в якій також візьмуть участь як Путін, так і Зеленський.

За даними джерел РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якому форматі.

Водночас американський президент попередив: якщо Путін не погодиться на перемир’я, наслідки для Росії будуть "дуже серйозними".

За словами ж Зеленського, вчора під час відеоконференції з Трампом та європейськими лідерами було узгоджено п’ять ключових принципів - від гарантій безпеки до посилення санкцій у разі відмови Москви від припинення вогню.