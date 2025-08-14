Гарантії безпеки мають бути частиною переговорів щодо України, - Рубіо
Гарантії безпеки для України та територіальні поступки повинні стати частиною мирних переговорів з Росією.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Він додав, що сподівається на швидкий прогрес у припиненні війни.
"Для досягнення миру, я думаю, ми всі визнаємо, що доведеться розмовляти про гарантії безпеки… Доведеться розмовляти про територіальні поступки та претензії, а також про те, за що вони б'ються", - зазначив держсекретар США.
Щодо перспектив припинення вогню, Рубіо сказав: "Подивимось, що буде можливо завтра. Подивимось, як пройдуть переговори. Ми налаштовані оптимістично".
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, за словами міністра Європи та закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, під час зустрічі на Алясці 15 серпня президент США Дональд Трамп буде вимагати від російського диктатора Володимира Путіна припинити вогонь та обіцяє гарантії безпеки Україні спільно з іншими партнерами.
Перед цим президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Трамп вважає, що НАТО не має бути частиною гарантій безпеки для України.
За інформацією ЗМІ, Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, але не в рамках НАТО.