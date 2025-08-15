ua en ru
"Ніколи в Росії": в Анкориджі пройшов великий мітинг на підтримку України

П'ятниця 15 серпня 2025 06:12
"Ніколи в Росії": в Анкориджі пройшов великий мітинг на підтримку України Фото: мітинг на підтримку України в Анкориджі (скрін з відео x.com/ostapyarysh)
Автор: Валерій Савицький

Напередодні саміту президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, в місті Анкоридж у четвер, 14 серпня, пройшов великий мітинг на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього кореспондента "Голосу Америки" Остапа Яриша у соцмережі Х.

Громадський діяч оприлюднив відео активності мітингувальників.

"Україна і Аляска - ніколи більше в Росії", - скандують учасники акції на кадрах.

Учасники мітингу також розгорнули великий жовто-блакитний прапор.

&quot;Ніколи в Росії&quot;: в Анкориджі пройшов великий мітинг на підтримку УкраїниФото: Остап Яриш (x.com/ostapyarysh)

Аляска без диктаторів

Керівник громадської організації Stand Up Alaska Ерін Джексон-Гілл раніше заявила агентству Укрінформ, що 14 серпня в центрі Анкориджа, вона зі співідейниками проведе мітинг під гаслом "Аляска підтримує Україну".

"Ми проти того, щоб авторитарних диктаторів запрошували до нашого штату, особливо якщо це робить не наш губернатор і не наші представники в Конгресі. Він (Путін. - ред.) - воєнний злочинець, і йому немає місця на американській землі", - зазначила Джексон-Гілл.

Тим часом місцева поліція активно посилює заходи безпеки на тлі демонстрацій у місті та візиту президентів, і залучає додаткових співробітників для охорони правопорядку.

Саміт США та Росії на Алясці

В п'ятницю, 15 серпня, американський лідер Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін проведуть переговори в Анкориджі.

Під час зустрічі президенти обговорять імовірне припинення вогню та варіанти завершення війни в Україні.

У випадку позитивного результату, до кінця наступного тижня може відбутися тристоронній саміт за участю Трампа, Путіна і президента України Володимира Зеленського. В ньому також зможуть взяти участь європейські лідери.

У разі невдалого діалогу, Трамп може ввести проти Росії нові санкції.

Раніше Трамп не виключив настання швидкого миру в разі успішних домовленостей із Путіним.

Водночас, президент США впевнений, що Путін не буде жартувати з ним під час переговорів на Алясці.

