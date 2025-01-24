Трамп не виключає купівлю зброї для України за заморожені активи РФ, - Келлог

Відповідаючи на запитання про можливість використання Україною російських активів для купівлі американської зброї, Келлог сказав, що "це тема для обговорення".

"Ми неодноразово говорили про використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї… І це обговорюватиметься з президентом (Трампом - ред.), - зазначив він.

Однак, на його думку, "це не та стаття, яка вирішить проблему".