Зеленський: мільярд євро з доходів від заморожених активів РФ піде на українську зброю

Доходи від заморожених російських активів направлять на виробництво української зброї. Йдеться про близько мільярд євро з другого траншу ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президентом Ради ЄС.

"Більша частина коштів від другого траншу з цих доходів із європейською частиною внеску, тобто щонайменше мільярд євро, буде спрямована на підтримку української оборонної промисловості", - сказав президент.

Зеленський наголосив на важливості збільшувати закупівлі в українських виробників, зокрема, за рахунок доходів від заможних російських активів

Глава держави подякував партнерами, які вже інвестували у конкретні проєкти виробництва сучасної української зброї.

Кредит для України

Нагадаємо, 20 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва оголосила про виділення кредиту на 35 млрд євро в рамках зобов'язань G7.

Кредит буде забезпечуватися прибутком від заморожених активів центробанку Росії, щоб гарантувати більш передбачувану фінансову підтримку України.

Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував виділення Україні 50 млрд доларів під заморожені російські активи.

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