Коштів від російських активів та податків вистачить на оборону у 2025 році, - Мінфін

Податкові надходження до бюджету та майже половина з суми у 50 млрд доларів, яку країни G7 нададуть під російські активи, дозволять забезпечити усі критичні потреби Сил оборони України у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну .

"Державний бюджет України на 2025 рік сформований так, щоб стабільно пройти наступний рік попри виклики війни", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінфіну, на забезпечення Сил оборони наступного року передбачено понад 2,2 трлн гривень. Із цієї суми 740 млрд гривень буде спрямовано на закупівлю зброї, що повністю покриває річну потребу, а майже 50 млрд гривень - на виробництво та придбання БПЛА.

Водночас держбюджет поєднує внутрішні ресурси та підтверджену міжнародну підтримку, що дозволить профінансувати усі заплановані видатки.

Як зазначили в Мінфіні, важливу роль відіграє підтримка партнерів у рамках програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це механізм, який передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів із подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.

Заплановано отримати 20 млрд доларів від США, 20 млрд доларів від ЄС, 3 млрд доларів від Великої Британії, 3,7 млрд доларів від Канади та 3 млрд доларів від Японії.

"Особливість програми полягає у можливості спрямування частини цих коштів (від ЄС та Великої Британії) безпосередньо на оборонні потреби, що у поєднанні з внутрішніми ресурсами, зокрема отриманими від нещодавно ухвалених змін до Податкового кодексу, дозволить зміцнити військовий потенціал і забезпечити усі критичні потреби Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Умовний кредит на 50 млрд доларів

У червні лідери країн "Великої сімки" домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 мільярдів доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Україна не повертатиме ці кошти до отримання репарацій від Москви.

США вже виділили 20 млрд доларів. Ці кошти будуть передані Україні через Світовий банк.