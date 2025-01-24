Трамп не исключает покупку оружия для Украины за замороженные активы РФ, - Келлог

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность покупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных активов России. Эта тема обсуждается.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью Fox News.
Отвечая на вопрос о возможности использования Украиной российских активов для покупки американского оружия, Келлог сказал, что "это тема для обсуждения".
"Мы неоднократно говорили об использовании замороженных российских активов для покупки американского оружия... И это будет обсуждаться с президентом (Трампом - ред.), - отметил он.
Однако, по его мнению, "это не та статья, которая решит проблему".
Напомним, Украина уже начала получать средства по программе Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Это механизм, который предусматривает получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.
К тому же в конце января 2024 года послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.
В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать прибыль от активов РФ на оружие для Украины.
Президент Владимир Зеленский в декабре сообщал, что миллиард евро из доходов от замороженных активов РФ направят на производство украинского оружия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.