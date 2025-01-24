Трамп не исключает покупку оружия для Украины за замороженные активы РФ, - Келлог

Отвечая на вопрос о возможности использования Украиной российских активов для покупки американского оружия, Келлог сказал, что "это тема для обсуждения".

"Мы неоднократно говорили об использовании замороженных российских активов для покупки американского оружия... И это будет обсуждаться с президентом (Трампом - ред.), - отметил он.

Однако, по его мнению, "это не та статья, которая решит проблему".