Трамп не виключає купівлю зброї для України за заморожені активи РФ, - Келлог

Президент США Дональд Трамп не виключає можливість купівлі американської зброї для України за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Ця тема обговорюється.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News.

Відповідаючи на запитання про можливість використання Україною російських активів для купівлі американської зброї, Келлог сказав, що "це тема для обговорення".

"Ми неодноразово говорили про використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї… І це обговорюватиметься з президентом (Трампом - ред.), - зазначив він.

Однак, на його думку, "це не та стаття, яка вирішить проблему".