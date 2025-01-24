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Трамп не виключає купівлю зброї для України за заморожені активи РФ, - Келлог

П'ятниця 24 січня 2025 21:45
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Трамп не виключає купівлю зброї для України за заморожені активи РФ, - Келлог Фото: спецпредставник США по Україні Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп не виключає можливість купівлі американської зброї для України за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Ця тема обговорюється.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News.

Відповідаючи на запитання про можливість використання Україною російських активів для купівлі американської зброї, Келлог сказав, що "це тема для обговорення".

"Ми неодноразово говорили про використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї… І це обговорюватиметься з президентом (Трампом - ред.), - зазначив він.

Однак, на його думку, "це не та стаття, яка вирішить проблему".

Заморожені активи РФ

Нагадаємо, Україна вже почала отримувати кошти за програмою Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це механізм, який передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів із подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.

До того ж у кінці січня 2024 року посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати прибуток від активів РФ на зброю для України.

Президент Володимир Зеленський у грудні повідомляв, що мільярд євро з доходів від заморожених активів РФ направлять на виробництво української зброї.

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