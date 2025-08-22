Трамп вважає, що Україна має прийняти умови Росії для завершення війни, - Politico

Президент США Дональд Трамп переконаний, що для завершення війни Київ змушений буде прийняти домовленості переважно на умовах Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Джерела в адміністрації США повідомили, що Трамп і його команда продовжують працювати над організацією можливої зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. У Білому домі визнають, що процес переговорів просувається складно, хоча Трамп переконує оточення, що діалог триває.

Колишні та чинні посадовці зазначають, що Трамп завжди вважав Росію стороною з "сильнішою позицією", тоді як Україна залежить від військової та розвідувальної допомоги США, що нібито дає Вашингтону більше важелів тиску на Київ.

У приватних розмовах, зокрема з президентом Франції Еммануелем Макроном, Трамп заявляв, що Путін "хоче укласти угоду саме з ним". Водночас Кремль продовжує посилювати атаки на Україну.

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на масовані удари, наголосив, що Росія намагається уникнути необхідності особистої зустрічі та завершення війни. Він також підтримав меседж Трампа, підкресливши: "Путін не розуміє нічого, крім сили й тиску".

Попри це, за інформацією Politico, Трамп не готовий посилювати економічний тиск на Москву і відмовляється від ідеї нових санкцій, вважаючи їх малоефективними. У Європі ж побоюються, що у разі затягування процесу Трамп може втратити інтерес до переговорів.

НАТО-країни побачили певний позитив у заяві Трампа, що США можуть відігравати роль у підтримці майбутніх гарантій безпеки, які обговорюють європейські держави. Але, як зауважує Politico, у Пентагоні одразу дали зрозуміти, що участь США буде "мінімальною".