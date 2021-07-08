США достигли целей в Афганистане и выводят войска в интересах нацбезопасности, - Псаки

США достигли целей в Афганистане , которые ставились при вводе войск 20 лет назад. Теперь в интересах национальной безопасности нужно, чтобы афганские власти самостоятельно контролировали ситуацию в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки .

"Мы сделали то, что хотели. У нас не праздник. Мы чувствуем, что в интересах нашей национальной безопасности вернуть наших военных домой, и чтобы силы Афганистана были ответственны за ситуацию в стране", - сказала она в ходе брифинга.

Псаки добавила, что вводя 20 лет назад воинский контингент США в Афганистан, пред ними ставились задачи по уничтожению террористов, атаковавших Нью-Йорк 11 сентября 2001 года. Кроме того, была цель привлечь к ответственности лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена и ограничить возможности террористической организации угрожать США.

При этом она отметила, что после вывода американских военных США продолжат помогать властям Афганистана.