Трамп вигадав нове виправдання російській атаці дронів на Польщу

Російських дронів не повинно було бути у Польщі. Ймовірно, безпілотники вивели з ладу і вони впали на польській території.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент США Дональд Тромп в інтерв'ю Fox News .

"Я не можу коментувати, була це помилка чи ні. Їх там не мало бути. Давайте дивитися правді в очі, їх вивели з ладу. Найкращий спосіб боротьби з дроном - це вивести його з ладу, тоді вони падають всюди. Тож сподіватимемося, що це було так", - заявив президент США.

Трампа запитали, чи вважає він, що російські безпілотники в Польщі були помилкою.

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Більшість - з території Білорусі. При цьому силам ППО вдалося збити чотири безпілотники.

У Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників у 11 населених пунктах, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази.і.

Також, за інформацією ЗМІ, Росія могла намагатися атакувати базу НАТО на території Польщі. Частина безпілотників РФ летіли в її напрямку.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволило державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Пізніше він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не повинен наближатися до Польщі в контексті його атак дронами та ракетами.