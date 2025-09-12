Трамп зробив нову заяву про вторгнення російських дронів у Польщу

Російський диктатор Володимир Путін не повинен наближатися до Польщі в контексті його атак дронами і ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

Трампа запитали, що він збирається робити щодо Путіна, оскільки російські дрони вторглися в Польщу. Зокрема, чи можуть бути введені санкції. "Я не збираюся нікого захищати, вони (дрони - ред.) були збиті і впали в одну з областей. Але він все одно не повинен наближатися до Польщі в будь-якому разі", - коротко відповів американський лідер.