Трамп зробив нову заяву про вторгнення російських дронів у Польщу

П'ятниця 12 вересня 2025 16:07
Трамп зробив нову заяву про вторгнення російських дронів у Польщу Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін не повинен наближатися до Польщі в контексті його атак дронами і ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

Трампа запитали, що він збирається робити щодо Путіна, оскільки російські дрони вторглися в Польщу. Зокрема, чи можуть бути введені санкції.

"Я не збираюся нікого захищати, вони (дрони - ред.) були збиті і впали в одну з областей. Але він все одно не повинен наближатися до Польщі в будь-якому разі", - коротко відповів американський лідер.

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Ворог використовував як ударні безпілотники, так і ракети.

Але атака була нестандартна - частина безпілотників вторглися в повітряний простір Польщі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, що в повітряному просторі Польщі вночі помітили 19 дронів. При цьому тільки 4 з них вдалося збити.

Die Welt і Spiegel із посиланням на джерела написали, що безпілотники наближалися до військової бази НАТО на території Польщі, через яку в Україну постачають західну військову допомогу.

