"Можливо, це була помилка": Трамп про вторгнення дронів РФ у Польщу

Президент США Дональд Трамп заявив, що вторгнення російських дронів на територію Польщі могло бути помилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

"Можливо, це була помилка. Але, незалежно від цього, я незадоволений нічим, що пов'язано з цією ситуацією. Але, сподіваюся, все це скоро закінчиться", - заявив Трамп.

Зокрема, журналісти запитали президента, яка його реакція на вторгнення російських безпілотників у Польщу. У відповідь він сказав таке:

Російські дрони в Польщі та підготовка відповіді НАТО

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ по Україні, близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі.

Щоб збити ворожі цілі, Повітряні сили Польщі та країн-союзників по НАТО підняли в небо винищувачі F-35, F-16 і вертольоти Mi-24, M-17 і Black Hawk.

Відомо, що польська ППО збила 4 безпілотники. Крім того, за підсумками атаки польські військові виявили вже уламки 16 ударних безпілотників.

У зв'язку з атакою РФ НАТО застосувало 4 статтю, що дасть змогу країнам-союзникам обговорити ситуацію в Північноатлантичній раді.

Також Bloomberg писало, що після нальоту дронів РФ, Польща вперше звернулася до НАТО за додатковими системами ППО і захистом від безпілотників.

Крім того, увечері 11 вересня Bloomberg повідомило, що НАТО готує оборонні військові заходи у відповідь на російські дрони в Польщі. Координуватиме відповідь Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич.