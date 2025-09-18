Трамп придумал новое оправдание российской атаке дронов на Польшу

Российских дронов не должно было быть в Польше. Вероятно, беспилотники вывели из строя и они упали на польской территории.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент США Дональд Тромп в интервью Fox News .

"Я не могу комментировать, была это ошибка или нет. Их там не должно было быть. Давайте смотреть правде в глаза, их вывели из строя. Лучший способ борьбы с дроном - это вывести его из строя, тогда они падают повсюду. Поэтому будем надеяться, что это было так", - заявил президент США.

Трампа спросили, считает ли он, что российские беспилотники в Польше были ошибкой.

Атака дронов на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Большинство - с территории Беларуси. При этом силам ПВО удалось сбить четыре беспилотника.

В Польше нашли обломки 16 российских беспилотников в 11 населенных пунктах, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы.

Также, по информации СМИ, Россия могла пытаться атаковать базу НАТО на территории Польши. Часть беспилотников РФ летели в ее направлении.

В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволило государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение российских дронов на территорию Польши могло быть ошибкой.

Позже он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не должен приближаться к Польшев контексте его атак дронами и ракетами.