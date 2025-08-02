Трамп звільнив главу Бюро трудової статистики через "антиреспубліканські цифри"

Президент США Дональд Трамп звільнив главу Бюро трудової статистики після виходу звіту щодо зайнятості. У ньому були невтішні дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Як пише видання, звіт показав, що в липні темпи зайнятості сповільнилися, а в травні та червні були набагато слабшими, ніж повідомлялося раніше.

Після цього Трамп у себе в соцмережах заявив, що дані Бюро трудової статистики (BLS) були підтасовані з політичних мотивів.

Він додав, що директорка агентства Еріка МакЕнтарфер, призначена колишнім президентом Джо Байденом, має бути звільнена.

"Я наказав своїй команді звільнити цю політичну ставленицю Байдена, негайно. Її замінювати кимось набагато компетентнішим і кваліфікованішим", - написав Трамп.

Пізніше він додав, що дані щодо кількості робочих місць були сфальсифіковані, щоб "виставити республіканців і мене в поганому світлі".

Підтримка МакЕнтарфер

Після початкового посту Трампа, міністр праці США Лорі Чавес-Деремер заявила в соцмережі Х, що Еріка МакЕнтарфер більше не очолює бюро, а обов'язки директора виконуватиме Вільям Віатровскі, заступник комісара.

"Я підтримую рішення президента замінити комісара Байдена і гарантувати, що американський народ зможе довіряти важливим і впливовим даним, які надходять із BLS", заявила Чавес-Деремер.

Однак незабаром почався осуд. Група, до якої увійшли двоє колишніх очільників Бюро, зокрема Вільям Біч, призначений Трампом на цю посаду, - засудила звільнення МакЕнтарфер.

Найбільше їх обурило звинувачення в тому, що дані були змінені з політичних мотивів.

"Таке обґрунтування звільнення доктора МакЕнтарфер не має під собою жодних підстав і підриває довіру до федеральної економічної статистики, яка є наріжним каменем для ухвалення розумних економічних рішень бізнесом, сім'ями і політиками", - йдеться в заяві групи "Друзі BLS".

Крім Біч, заяву підписала Еріка Грошен, комісар BLS при колишньому президенті Бараку Обамі.

Що було сказано у звіті

П'ятничний звіт про зайнятість показав, що в липні в США було створено 73 000 робочих місць, а в травні та червні - на 258 000 менше, ніж передбачалося раніше.

Також у звіті сказано, що економіка різко ослабла за час перебування Трампа при владі, що відповідає уповільненню економічного зростання в першій половині року і зростанню інфляції в червні. Як пише видання, це, ймовірно, пов'язано з тарифами Трампа.

Крім того, Euronews пише, що Трамп не завжди ставився з такою підозрою до щомісячного звіту про робочі місця і з ентузіазмом відреагував після виходу перших травневих даних 6 червня, коли спочатку повідомлялося, що економіка додала 139 000 робочих місць.

"Відмінні цифра за кількістю робочих місць, фондовий ринок зростає", - писав тоді Трамп.

Пізніше оцінка була переглянута в бік зменшення до 125 000 робочих місць.