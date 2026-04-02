Трамп отправил в отставку генпрокурора США: что могло стать причиной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в соцсети Truth Social и CNN .

По словам Трампа, Бонди - американская патриотка, которая в течение последнего года "добросовестно исполняла обязанности генерального прокурора".

Американский лидер добавил, что при Бонди "число убийств в США снизилось до самого низкого уровня с 1900 года".

"Мы любим Пэм, и она перейдет на новую, очень нужную и важную должность в частном секторе, о которой будет объявлено в ближайшем будущем, а наш заместитель генерального прокурора, очень талантливый и уважаемый юрист Тодд Бланш, займет должность исполняющего обязанности генерального прокурора", - отметил он.

Вероятная причина увольнения

Президент США не уточнил, почему именно он решил отправить в отставку своего генпрокурора.

Только сегодня CNN со ссылкой на собственные источники писало о том, что Трамп тайно обсуждал возможность увольнения Бонди "в частных беседах".

Источники издания утверждают, что американский лидер был раздражен негативной реакцией своих избирателей на действия администрации по делу файлов Джеффри Эпштейна.

Также, по данным собеседников CNN, Трампу не нравилось, что Бонди недостаточно активно расследует дела против его политических оппонентов.

Журналисты уточняли, что в качестве кандидата на замену Бонди американский лидер рассматривает главу Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдина.