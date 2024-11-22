Трамп обрав нового кандидата на посаду генпрокурора США після відмови Гетца

Переможець на президентських виборах у США Дональд Трамп вирішив висунути колишнього генерального прокурора Флориди Памелу (Пем) Бонді на посаду керівника Міністерства юстиції. Перед тим кандидат новообраного президента Метт Гетц відмовився від посади генпрокурора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами Трампа, Пем "переорієнтує Міністерство юстиції на його мету - боротьбу зі злочинністю та відновлення безпеки Америки".

"Я знав Пем багато років - вона розумна і жорстка, вона перший боєць Америки, яка чудово впорається з роботою генерального прокурора!" - йдеться в заяві новообраного президента Штатів на платформі Truth Social.

У разі підтвердження Бонді має очолити у відомстві відділ у центрі багатьох ключових політичних ініціатив Трампа, включаючи плани посилення імміграційного контролю та охорони кордону.

Нагадаємо також, що раніше Трамп пообіцяв "оновити" склад Міністерства юстиції США, яке він критикував за два федеральні звинувачення, висунуті спеціальним прокурором Джеком Смітом щодо спроби обраного президента скасувати вибори 2020 року та незаконного зберігання секретних документів.

Що відомо про Пем Бонді

59-річна Памела Бонді є американським адвокатом та політиком, представницею Республіканської партії США. Вона обіймала посаду 37-го генерального прокурора Флориди з 2011 по 2019 рік, ставши першою жінкою, обраною на цю посаду.

У 2020 році Бонді була одним із захисників Дональда Трампа під час його першого процесу щодо імпічменту.

Бонді до 2024 року очолила юридичний підрозділ Інституту політики, який підтримує Трампа.

Пем Бонді (фото: wikipedia.org)

"Самоусунення" кандидата Трампа у генпрокурори Гетца

Спочатку Трамп обрав конгресмена з Флориди Метта Гетца своїм генеральним прокурором в майбутній адміністрації.

При цьому американські ЗМІ повідомляли, що Трампу може забракнути голосів для призначення генпрокурора.

Так, зазначимо, що для того, щоб Гетц отримав посаду, його призначення має спершу погодити американський Сенат.

Нагадаємо, що Гетц, зокрема, був об'єктом федерального розслідування у справі про торгівлю людьми, що закінчилося без висунення звинувачень, а в Палаті представників розслідували його можливі сексуальні зв'язки з неповнолітніми та незаконне вживання наркотиків.

Проте вчора, 21 листопада, Гетц заявив, що більше не буде претендувати на посаду нового генпрокурора після ретельної перевірки Комітетом з етики Палати представників щодо звинувачень у його участі в сексуальних домаганнях.