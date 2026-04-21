Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп відправив Венса на переговори з Іраном попри відмову Тегерану, - NYP

00:34 21.04.2026 Вт
2 хв
Хто ще у складі команди перемовників, на яких не чекає Іран?
aimg Пилип Бойко
Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)

Дональд Трамп відправив віцепрезидента Джей Ді Венса до Пакистану для термінових переговорів щодо іранського конфлікту. Делегація має відправитись на місце вже за кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію New York Post.

Окрім віцепрезидента в команду з переговорів входитимуть зять Трампа Джаред Кушнер та спецпосланець Стівен Віткофф. Планується, що наступний раунд переговорів відбудеться вже у середу.

"Вони зараз туди прямують", – сказав Трамп журналістам

В основі переговорів, за словами Трампа, лежить одна неодмінна вимога: Іран повинен відмовитися від будь-яких прагнень до ядерної зброї.

"Позбудьтеся їхньої ядерної зброї. Це дуже просто", – сказав він. "Ядерної зброї не буде".

Яка позиція Ірану щодо переговорів та збагаченого урану

В Тегерані відкидають швидку зустріч з американцями. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив журналістам, що його країна не планує брати участь у потенційних зустрічах у Пакистані.

За даними напівофіційного Іранського студентського інформаційного агентства (ISNA), Тегеран все ж вивчає пропозицію США. Цей документ передав командувач армії Пакистану. Подробиці угоди поки не розголошуються.

В будь-якому разі, попри заяви президента США про готовність Ірану передати Штатам збагачений уран в Тегерані все спростовують.

"На жодному етапі поточних чи попередніх переговорів не порушувалося питання передачі іранських запасів збагаченого урану Сполученим Штатам чи будь-якій іншій країні, і принципово, цей варіант не стоїть на порядку денному Ісламської Республіки Іран", - наголосив Багаї.

Яка ситуація навколо Ірану зараз

Після оголошення про небажання Ірану брати участь у другому раунді переговорів ціни на нафту та газ різко зросли. Нафта Brent підскочила на 7,9%, а ціна на європейський газ збільшилась на 11%.

Тим часом флот США атакував й захопив судно під прапором Ірану. Вантажний корабель спробував "прорвати" блокаду США в Оманській затоці.

Сам Трамп заявив, що після закінчення перемир'я з Іраном 21 квітня, "почнуть вибухати бомби". Лідер США заявив, що "вкрай малоймовірно", що він продовжить двотижневе перемир’я з Іраном, якщо до його закінчення не буде досягнуто угоди.

