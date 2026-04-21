Трамп відправив Венса на переговори з Іраном попри відмову Тегерану, - NYP

Окрім віцепрезидента в команду з переговорів входитимуть зять Трампа Джаред Кушнер та спецпосланець Стівен Віткофф. Планується, що наступний раунд переговорів відбудеться вже у середу.

"Вони зараз туди прямують", – сказав Трамп журналістам

В основі переговорів, за словами Трампа, лежить одна неодмінна вимога: Іран повинен відмовитися від будь-яких прагнень до ядерної зброї.

"Позбудьтеся їхньої ядерної зброї. Це дуже просто", – сказав він. "Ядерної зброї не буде".

Яка позиція Ірану щодо переговорів та збагаченого урану

В Тегерані відкидають швидку зустріч з американцями. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив журналістам, що його країна не планує брати участь у потенційних зустрічах у Пакистані.

За даними напівофіційного Іранського студентського інформаційного агентства (ISNA), Тегеран все ж вивчає пропозицію США. Цей документ передав командувач армії Пакистану. Подробиці угоди поки не розголошуються.

В будь-якому разі, попри заяви президента США про готовність Ірану передати Штатам збагачений уран в Тегерані все спростовують.

"На жодному етапі поточних чи попередніх переговорів не порушувалося питання передачі іранських запасів збагаченого урану Сполученим Штатам чи будь-якій іншій країні, і принципово, цей варіант не стоїть на порядку денному Ісламської Республіки Іран", - наголосив Багаї.