Трамп відправив "нетипову" делегацію на переговори в РФ, - CNN

Адміністрація у Вашингтоні намагається прискорити новий дипломатичний трек і підключає до нього людей, чия роль раніше не пов'язувалася з міжнародними переговорами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.

Адміністрація Дональда Трампа посилила спроби просунути ідею мирної угоди щодо України, задіявши нетипову для дипломатії команду.

У вівторок спеціальний посланник Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви, де у них запланована зустріч із Володимиром Путіним.

Обидва представники не затверджувалися Сенатом і не мають класичної дипломатичної підготовки, проте Трамп називає їх найефективнішими посередниками, здатними, як він заявив, "закрити угоду".

Американські чиновники нагадують, що саме Віткофф і Кушнер брали участь у процесі, який раніше призвів до перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.

Особисті канали замість інститутів

Друга каденція Трампа характеризується відходом від традиційних дипломатичних інструментів: він покладається на невелике коло бізнес-партнерів і союзників.

Колишні співробітники Держдепу зазначають, що президент уникає бюрократичних структур і віддає перевагу персональним контактам.

Тим часом зв'язки Віткоффа з російськими чиновниками викликають стурбованість союзників: за даними CNN, окремі зустрічі відбувалися без участі американських радників.

Трамп розповідав, що одна з бесід із Путіним тривала п'ять годин замість запланованих двадцяти хвилин.

Зростання ролі Кушнера

Кушнер, попри відсутність формального статусу, швидко зайняв ключову позицію в переговорах. Джерела стверджують, що лідери інших держав сприймають його участь як особистий канал до Трампа.

Він і Віткофф уже проводили зустрічі з українською делегацією. Однак контакти з Росією посилили критику: у жовтні вони зустрічалися в Маямі з російським бізнесменом Кирилом Дмитрієвим, який перебуває під санкціями.

План із 28 пунктів і нова команда

Після серії консультацій з'явився проєкт мирного плану з 28 пунктів, який різко розкритикували в Конгресі США і європейських столицях як занадто вигідний Москві.

У Білому домі заявили, що документ готували Віткофф і Марко Рубіо і що він проходить коригування. Рубіо вів подальші переговори в Женеві та Флориді і повідомив про "значний прогрес", хоча українські джерела підкреслюють: фінального рішення поки що немає.

Додаткову роль у переговорах відіграє армійський секретар Ден Дрісколл, якого Трамп називає "своїм дроновим хлопцем".

Він працював з українськими представниками в Києві та Женеві й контактував із російськими учасниками в Абу-Дабі, але до Москви його не направляють.

Оптимізм Вашингтона і сумніви Києва

Перед візитом до Москви представник Білого дому Каролайн Левітт заявила, що адміністрація "вкрай оптимістична".

За її словами, пункти документа значно доопрацьовані, але деталі залишаються за учасниками переговорів.

Українські чиновники вбачають в участі Кушнера сигнал про те, що Вашингтон вважає угоду можливою.

Однак вони вважають, що процес далекий від завершення. Марко Рубіо, зі свого боку, зазначив, що "немає ознак, що Кремль дійсно хоче миру", і майбутні переговори обіцяють бути складними.