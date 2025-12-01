ua en ru
Нетаньяху отримав від Трампа персональне запрошення до Білого дому

Понеділок 01 грудня 2025 20:41
UA EN RU
Нетаньяху отримав від Трампа персональне запрошення до Білого дому Фото: президент США Дональд Трамп і прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом і отримав запрошення до Білого дому найближчим часом.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила канцелярія ізраїльського прем’єра, пише Reuters.

За даними офісу Нетаньягу, під час розмови лідери двох країн обговорили низку важливих питань, що стосуються безпеки та стабільності на Близькому Сході.

Серед ключових тем - роззброєння палестинського бойового угруповання ХАМАС та демілітаризація сектора Газа, а також можливість встановлення дипломатичних зв’язків Ізраїлю з країнами, які наразі його не визнають.

У канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю зазначили, що Трамп підкреслив важливість тісної співпраці між двома країнами у питаннях регіональної безпеки та стратегічних інтересів. Саме тому Нетаньяху отримав від Дональда Трампа особисте запрошення зустрітись у Білому домі найближчим часом.

При цьому представники канцелярії прем’єр-міністра зазначили, що точна дата візиту Нетаньягу до Вашингтона буде оголошена найближчим часом.

Операції Ізраїлю на Близькому Сході

Армія оборони Ізраїлю 9 вересня завдала удару по столиці Катару, місту Доха.

У ЦАХАЛ заявили, що метою операції було знищення високопоставлених представників угруповання ХАМАС, які безпосередньо брали участь в організації нападів 7 жовтня 2023 року, а також координували подальші військові дії проти Ізраїлю.

За повідомленнями ЗМІ, обстріл нібито отримав особисте схвалення Дональда Трампа.

Однак сам президент США заперечив свою причетність і підкреслив, що це було рішення суто Нетаньягу.

