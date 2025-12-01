Трамп збере ключових членів команди нацбезпеки для обговорення Венесуели, - CNN
Президент США Дональд Трамп сьогодні, 1 грудня, обговорить подальші кроки щодо Венесуели з ключовими міністрами і членами команди нацбезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними видання, на зустрічі, зокрема, будуть присутні міністр оборони Піт Хегсет, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн і держсекретар Марко Рубіо, а також керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлс та її заступник Стівен Міллер.
CNN пише, що зустріч призначена на 17:00 за місцевим часом. Вона відбудеться в Овальному кабінеті. Такі обговорення відбудуться на тлі посилення тиску США на Венесуелу - ударами по суднах, що можуть перевозити наркотики, і нарощуванням американської військової присутності в Карибському регіоні.
Варто зауважити, що минулого тижня Трамп заявив, що США "дуже скоро" почнуть перекривати наземні маршрути венесуельської наркоторгівлі, крім морських шляхів.
У вихідні Трамп закликав авіакомпанії та пілотів уникати повітряного простору Венесуели. Однак у неділю, 30 листопада, він сказав журналістам, що не варто надавати цьому оголошенню особливого значення.
Мадуро може піти у відставку
Нагадаємо, ще місяць тому в ЗМІ з'явилися чутки про те, що США планують провести наземну операцію на території Венесуели, щоб повалити режим Ніколаса Мадуро.
Сам Трамп запевняв, що жодних ударів по Венесуелі та наземної операції проводити не має наміру.
Учора, 30 листопада, CNN із посиланням на джерела написало, що Мадуро нібито готовий піти у відставку. Але це може статися не відразу, а тільки через 18 місяців.
Видання уточнило, що такий варіант розвитку подій не влаштовує Білий дім - у Вашингтоні хочуть негайної відставки диктатора.