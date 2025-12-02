ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Трамп отправил "нетипичную" делегацию на переговоры в РФ, - CNN

США, Вторник 02 декабря 2025 05:46
UA EN RU
Трамп отправил "нетипичную" делегацию на переговоры в РФ, - CNN Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Администрация в Вашингтоне пытается ускорить новый дипломатический трек и подключает к нему людей, чья роль раньше не связывалась с международными переговорами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

Администрация Дональда Трампа усилила попытки продвинуть идею мирного соглашения по Украине, задействовав нетипичную для дипломатии команду.

Во вторник специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву, где у них запланирована встреча с Владимиром Путиным.

Оба представителя не утверждались Сенатом и не имеют классической дипломатической подготовки, однако Трамп называет их наиболее эффективными посредниками, способными, как он заявил, "закрыть соглашение".

Американские чиновники напоминают, что именно Виткофф и Кушнер участвовали в процессе, который ранее привел к перемирию между Израилем и ХАМАС.

Личные каналы вместо институтов

Вторая каденция Трампа характеризуется уходом от традиционных дипломатических инструментов: он полагается на небольшой круг бизнес-партнеров и союзников.

Бывшие сотрудники Госдепа отмечают, что президент избегает бюрократических структур и предпочитает персональные контакты.

Между тем связи Виткоффа с российскими чиновниками вызывают обеспокоенность союзников: по данным CNN, отдельные встречи проходили без участия американских советников.

Трамп рассказывал, что одна из бесед с Путиным длилась пять часов вместо планируемых двадцати минут.

Рост роли Кушнера

Кушнер, несмотря на отсутствие формального статуса, быстро занял ключевую позицию в переговорах. Источники утверждают, что лидеры других государств воспринимают его участие как личный канал к Трампу.

Он и Виткофф уже проводили встречи с украинской делегацией. Однако контакты с Россией усилили критику: в октябре они встречались в Майами с российским бизнесменом Кириллом Дмитриевым, находящимся под санкциями.

План из 28 пунктов и новая команда

После серии консультаций появился проект мирного плана из 28 пунктов, который резко раскритиковали в Конгрессе США и европейских столицах как слишком выгодный Москве.

В Белом доме заявили, что документ готовили Виткофф и Марко Рубио и что он проходит корректировку. Рубио вел последующие переговоры в Женеве и Флориде и сообщил о "значительном прогрессе", хотя украинские источники подчеркивают: финального решения пока нет.

Дополнительную роль в переговорах играет армейский секретарь Дэн Дрисколл, которого Трамп называет "своим дроновым парнем".

Он работал с украинскими представителями в Киеве и Женеве и контактировал с российскими участниками в Абу-Даби, но в Москву его не направляют.

Оптимизм Вашингтона и сомнения Киева

Перед визитом в Москву представитель Белого дома Каролайн Левитт заявила, что администрация "крайне оптимистична".

По ее словам, пункты документа значительно доработаны, но детали остаются за переговорщиками.

Украинские чиновники видят в участии Кушнера сигнал о том, что Вашингтон считает соглашение возможным.

Однако они считают, что процесс далек от завершения. Марко Рубио, со своей стороны, отметил, что "нет признаков, что Кремль действительно хочет мира", и предстоящие переговоры обещают быть сложными.

Напоминаем, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Дональдом Трампом текущие международные вопросы в телефонном разговоре и получил официальное приглашение посетить Белый дом в ближайшие недели.

Отметим, что президент США Дональд Трамп 1 декабря проведет совещание с ведущими министрами и представителями команды национальной безопасности для обсуждения следующих шагов в отношении ситуации в Венесуэле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Перемирие России и Украины Война в Украине
Новости
Бюджет-2026 откладывается: в Раде не договорились о голосовании 2 декабря, - источник
Бюджет-2026 откладывается: в Раде не договорились о голосовании 2 декабря, - источник
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит