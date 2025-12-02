Трамп отправил "нетипичную" делегацию на переговоры в РФ, - CNN

Администрация в Вашингтоне пытается ускорить новый дипломатический трек и подключает к нему людей, чья роль раньше не связывалась с международными переговорами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

Администрация Дональда Трампа усилила попытки продвинуть идею мирного соглашения по Украине, задействовав нетипичную для дипломатии команду.

Во вторник специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву, где у них запланирована встреча с Владимиром Путиным.

Оба представителя не утверждались Сенатом и не имеют классической дипломатической подготовки, однако Трамп называет их наиболее эффективными посредниками, способными, как он заявил, "закрыть соглашение".

Американские чиновники напоминают, что именно Виткофф и Кушнер участвовали в процессе, который ранее привел к перемирию между Израилем и ХАМАС.

Личные каналы вместо институтов

Вторая каденция Трампа характеризуется уходом от традиционных дипломатических инструментов: он полагается на небольшой круг бизнес-партнеров и союзников.

Бывшие сотрудники Госдепа отмечают, что президент избегает бюрократических структур и предпочитает персональные контакты.

Между тем связи Виткоффа с российскими чиновниками вызывают обеспокоенность союзников: по данным CNN, отдельные встречи проходили без участия американских советников.

Трамп рассказывал, что одна из бесед с Путиным длилась пять часов вместо планируемых двадцати минут.

Рост роли Кушнера

Кушнер, несмотря на отсутствие формального статуса, быстро занял ключевую позицию в переговорах. Источники утверждают, что лидеры других государств воспринимают его участие как личный канал к Трампу.

Он и Виткофф уже проводили встречи с украинской делегацией. Однако контакты с Россией усилили критику: в октябре они встречались в Майами с российским бизнесменом Кириллом Дмитриевым, находящимся под санкциями.

План из 28 пунктов и новая команда

После серии консультаций появился проект мирного плана из 28 пунктов, который резко раскритиковали в Конгрессе США и европейских столицах как слишком выгодный Москве.

В Белом доме заявили, что документ готовили Виткофф и Марко Рубио и что он проходит корректировку. Рубио вел последующие переговоры в Женеве и Флориде и сообщил о "значительном прогрессе", хотя украинские источники подчеркивают: финального решения пока нет.

Дополнительную роль в переговорах играет армейский секретарь Дэн Дрисколл, которого Трамп называет "своим дроновым парнем".

Он работал с украинскими представителями в Киеве и Женеве и контактировал с российскими участниками в Абу-Даби, но в Москву его не направляют.

Оптимизм Вашингтона и сомнения Киева

Перед визитом в Москву представитель Белого дома Каролайн Левитт заявила, что администрация "крайне оптимистична".

По ее словам, пункты документа значительно доработаны, но детали остаются за переговорщиками.

Украинские чиновники видят в участии Кушнера сигнал о том, что Вашингтон считает соглашение возможным.

Однако они считают, что процесс далек от завершения. Марко Рубио, со своей стороны, отметил, что "нет признаков, что Кремль действительно хочет мира", и предстоящие переговоры обещают быть сложными.