UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп відправить 5 тисяч солдатів до Польщі після "перемоги Навроцького"

00:24 22.05.2026 Пт
2 хв
Нещодавно президент Польщі Кароль Навроцький закликав Трампа залишити військових в Європі
aimg Юлія Маловічко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп оголосив про відправку до Польщі п'яти тисяч американських військових та пов'язав це чомусь з перемогою на виборах Кароля Навроцького, які пройшли ще минулого року.

"Ґрунтуючись на успішному обранні нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, та на наших стосунках з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати надішлють до Польщі додаткові 5000 військовослужбовців", - повідомив Трамп.

Днями президент Польщі Кароль Навроцький заявляв, що Польща готова прийняти американські війська, якщо Трамп вирішить скоротити їхню присутність у Німеччині.

Як відомо, Трам прийняв рішення скоротити чиссельність війскових у Європі, зокрема, у Німеччині. Це пов'язано з кількома факторами, один із яких - небажання союзників по НАТО підримати Штати у війні з Іраном.

Друга причина - глава Білого дому вважає видатки європейських партнерів на колективну оборону недостатніми - він наполягав на цифрі в 5% ВВП, але далеко не всі партнери притримуються цього показника.

У зв'язку з цим Трамп і анонсував раніше виведення з ФРН понад 5000 військових США.

Більше того, як відомо, в оточенні Трампа та власне і сам президент США неодноразово говорили про доцільність існування Альянсу, оскільки між союзниками немає єдності щодо військових рішень.

Щодо Німеччини та реакції Берліну на виведення американсього контингенту з країни, канцлер Фрідріх Мерц стверджував - це не є тривожним сигналом для європейської безпеки. На його думку, міцність НАТО базується на спільних цілях, а не лише на кількості солдатів.

ЄС відчуває дедалі більшу віддаленість США щодо єдності в Альянсі, тому європейські лідери обговорюють шляхи протистояння військовим загрозам без участі Вашингтону.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиПольщаДональд Трамп