Мерц не бачить причин для тривоги через плани Трампа скоротити війська у Німеччині

22:30 09.05.2026 Сб
2 хв
Мерц прокоментував виведення американських військ
aimg Сергій Козачук
Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що виведення частини американських військ не є тривожним сигналом для європейської безпеки. На його думку, міцність Альянсу базується на спільних цілях, а не лише на кількості солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний пресбрифінг Фрідріха Мерца з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Позиція канцлера щодо НАТО

Мерц наголосив, що сила НАТО залежить насамперед від єдності учасників. Він переконаний, що попри скорочення контингенту, стратегічні інтереси США та Європи залишаються незмінними.

"Сила НАТО не залежить від чисельності присутніх військ - а від того, чи є єдина мета. А у нас все ще спільна мета. Я не маю жодних сумнівів, що Америка дуже зацікавлена у тому, щоб мати сильний "європейський" блок країн НАТО на своєму боці", - зазначив канцлер.

Він також додав, що Європа так само зацікавлена у військовій підтримці з боку Вашингтона, оскільки перед партнерами стоять спільні виклики як на континенті, так і за його межами.

Скорочення військ США в Європі

Нагадаємо, дискусії щодо доцільності перебування великого американського контингенту в Європі активізувалися на початку травня. Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив свої наміри, оголосивши про масштабну передислокацію.

Зокрема, Трамп заявив, що США виведуть понад 5000 військовослужбовців з території ФРН, мотивуючи це рішення недостатніми видатками європейських партнерів на колективну оборону.

Водночас представники Пентагону були приголомшені закликом Трампа скоротити війська в Німеччині, оскільки такі заяви стали несподіванкою для оборонного відомства.

Наразі європейські союзники по НАТО готуються до того, що німецький сценарій може стати прецедентом для всього континенту. Експерти очікують нової хвилі скорочення присутності сил США, яка, за прогнозами Bloomberg, може зачепити стратегічні об'єкти в Італії та Іспанії.

