Трамп отправит 5 тысяч солдат в Польшу после "победы Навроцкого"

"Основываясь на успешном избрании нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и на наших отношениях с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительные 5000 военнослужащих", - сообщил Трамп.

На днях президент Польши Кароль Навроцкий заявлял, что Польша готова принять американские войска, если Трамп решит сократить их присутствие в Германии.

Как известно, Трам принял решение сократить численность войск в Европе, в частности, в Германии. Это связано с несколькими факторами, один из которых - нежелание союзников по НАТО поддержать Штаты в войне с Ираном.

Вторая причина - глава Белого дома считает расходы европейских партнеров на коллективную оборону недостаточными - он настаивал на цифре в 5% ВВП, но далеко не все партнеры придерживаются этого показателя.

В связи с этим Трамп и анонсировал ранее вывод из ФРГ более 5000 военных США.

Более того, как известно, в окружении Трампа и собственно и сам президент США неоднократно говорили о целесообразности существования Альянса, поскольку между союзниками нет единства в отношении военных решений.