Трамп відправить 5 тисяч солдатів до Польщі після "перемоги Навроцького"

Президент США Дональд Трамп оголосив про відправку до Польщі п'яти тисяч американських військових та пов'язав це чомусь з перемогою на виборах Кароля Навроцького, які пройшли ще минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа в Truth Social.

"Ґрунтуючись на успішному обранні нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, та на наших стосунках з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати надішлють до Польщі додаткові 5000 військовослужбовців", - повідомив Трамп.

Днями президент Польщі Кароль Навроцький заявляв, що Польща готова прийняти американські війська, якщо Трамп вирішить скоротити їхню присутність у Німеччині.

Як відомо, Трам прийняв рішення скоротити чиссельність війскових у Європі, зокрема, у Німеччині. Це пов'язано з кількома факторами, один із яких - небажання союзників по НАТО підримати Штати у війні з Іраном.

Друга причина - глава Білого дому вважає видатки європейських партнерів на колективну оборону недостатніми - він наполягав на цифрі в 5% ВВП, але далеко не всі партнери притримуються цього показника.

У зв'язку з цим Трамп і анонсував раніше виведення з ФРН понад 5000 військових США.

Більше того, як відомо, в оточенні Трампа та власне і сам президент США неодноразово говорили про доцільність існування Альянсу, оскільки між союзниками немає єдності щодо військових рішень.