Трамп отправит 5 тысяч солдат в Польшу после "победы Навроцкого"
Президент США Дональд Трамп объявил об отправке в Польшу пяти тысяч американских военных и связал это почему-то с победой на выборах Кароля Навроцкого, которые прошли еще в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.
"Основываясь на успешном избрании нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и на наших отношениях с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительные 5000 военнослужащих", - сообщил Трамп.
На днях президент Польши Кароль Навроцкий заявлял, что Польша готова принять американские войска, если Трамп решит сократить их присутствие в Германии.
Как известно, Трам принял решение сократить численность войск в Европе, в частности, в Германии. Это связано с несколькими факторами, один из которых - нежелание союзников по НАТО поддержать Штаты в войне с Ираном.
Вторая причина - глава Белого дома считает расходы европейских партнеров на коллективную оборону недостаточными - он настаивал на цифре в 5% ВВП, но далеко не все партнеры придерживаются этого показателя.
В связи с этим Трамп и анонсировал ранее вывод из ФРГ более 5000 военных США.
Более того, как известно, в окружении Трампа и собственно и сам президент США неоднократно говорили о целесообразности существования Альянса, поскольку между союзниками нет единства в отношении военных решений.
Относительно Германии и реакции Берлина на вывод американского контингента из страны, канцлер Фридрих Мерц утверждал - это не является тревожным сигналом для европейской безопасности. По его мнению, прочность НАТО базируется на общих целях, а не только на количестве солдат.
ЕС чувствует все большую отдаленность США касаемо единства в Альянсе, поэтому европейские лидеры обсуждают пути противостояния военным угрозам без участия Вашингтона.