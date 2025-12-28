Трамп вважає, що Путін "серйозно налаштований на мир" попри обстріли

Заява американського лідера пролунала у відповідь на питання про те, чи не свідчать останні обстріли України про несерйозне ставлення диктатора до переговорів.

"Ні, він ставиться дуже серйозно. Я думаю, Україна теж вчиняла сильні атаки, і я не розцінюю це негативно, напевно, так їм треба було", - зазначив він.

За словами Трампа, в Росії нещодавно лунали гучні вибухи, і "напевно, це прийшло з України".