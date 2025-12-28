UA

Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп вважає, що Путін "серйозно налаштований на мир" попри обстріли

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "дуже серйозно" ставиться до переговорів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Дональд Трамп заявив під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з журналістами.

Заява американського лідера пролунала у відповідь на питання про те, чи не свідчать останні обстріли України про несерйозне ставлення диктатора до переговорів.

"Ні, він ставиться дуже серйозно. Я думаю, Україна теж вчиняла сильні атаки, і я не розцінюю це негативно, напевно, так їм треба було", - зазначив він.

За словами Трампа, в Росії нещодавно лунали гучні вибухи, і "напевно, це прийшло з України".

Зустріч Трампа та Зеленського

Нагадаємо, 26 грудня Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення мирного плану. Він також зазначив, що важливі рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

Зеленський під час зустрічі з Трампом планує обов’язково порушити тему територій. За повідомленнями, будуть обговорюватися Донбас і Запорізька атомна електростанція.

Український лідер також уточнив, що на зустрічі з Трампом планує обговорити п’ять ключових блоків: гарантії безпеки, військовий компонент, відновлення України та подальші кроки.

Нещодавно президент України вперше оприлюднив погоджений зі США мирний план із 20 пунктів, а також супровідні документи щодо гарантій безпеки та післявоєнного відновлення України. Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що за посередництва Білого дому мирної угоди можна досягти протягом 90 днів.

У неділю, 28 грудня, Володимир Зеленський вже зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді. Переговори лідерів двох країн відбуваються на тлі активних контактів щодо мирного плану для України.

Володимир ПутінРосійська ФедераціяДональд ТрампВійна в Україні