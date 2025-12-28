ua en ru
Нд, 28 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп вважає, що Путін "серйозно налаштований на мир" попри обстріли

США, Неділя 28 грудня 2025 21:11
UA EN RU
Трамп вважає, що Путін "серйозно налаштований на мир" попри обстріли Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "дуже серйозно" ставиться до переговорів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Дональд Трамп заявив під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з журналістами.

Заява американського лідера пролунала у відповідь на питання про те, чи не свідчать останні обстріли України про несерйозне ставлення диктатора до переговорів.

"Ні, він ставиться дуже серйозно. Я думаю, Україна теж вчиняла сильні атаки, і я не розцінюю це негативно, напевно, так їм треба було", - зазначив він.

За словами Трампа, в Росії нещодавно лунали гучні вибухи, і "напевно, це прийшло з України".

Зустріч Трампа та Зеленського

Нагадаємо, 26 грудня Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення мирного плану. Він також зазначив, що важливі рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

Зеленський під час зустрічі з Трампом планує обов’язково порушити тему територій. За повідомленнями, будуть обговорюватися Донбас і Запорізька атомна електростанція.

Український лідер також уточнив, що на зустрічі з Трампом планує обговорити п’ять ключових блоків: гарантії безпеки, військовий компонент, відновлення України та подальші кроки.

Нещодавно президент України вперше оприлюднив погоджений зі США мирний план із 20 пунктів, а також супровідні документи щодо гарантій безпеки та післявоєнного відновлення України. Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що за посередництва Білого дому мирної угоди можна досягти протягом 90 днів.

У неділю, 28 грудня, Володимир Зеленський вже зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді. Переговори лідерів двох країн відбуваються на тлі активних контактів щодо мирного плану для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Зеленський вже в Маямі. Після зустрічі з Трампом буде розмова з лідерами ЄС
Зеленський вже в Маямі. Після зустрічі з Трампом буде розмова з лідерами ЄС
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну