Трамп считает, что Путин "серьезно настроен на мир" несмотря на обстрелы

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "очень серьезно" относится к переговорам.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Дональд Трамп заявил во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским общения с журналистами.

Заявление американского лидера прозвучало в ответ на вопрос о том, не свидетельствуют ли последние обстрелы Украины о несерьезном отношении диктатора к переговорам.

"Нет, он относится очень серьезно. Я думаю, Украина тоже совершала сильные атаки, и я не расцениваю это негативно, наверное, так им надо было", - отметил он.

По словам Трампа, в России недавно раздавались громкие взрывы, и "наверное, это пришло из Украины".