Трамп считает, что Путин "серьезно настроен на мир" несмотря на обстрелы

США, Воскресенье 28 декабря 2025 21:11
Трамп считает, что Путин "серьезно настроен на мир" несмотря на обстрелы Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "очень серьезно" относится к переговорам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп заявил во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским общения с журналистами.

Заявление американского лидера прозвучало в ответ на вопрос о том, не свидетельствуют ли последние обстрелы Украины о несерьезном отношении диктатора к переговорам.

"Нет, он относится очень серьезно. Я думаю, Украина тоже совершала сильные атаки, и я не расцениваю это негативно, наверное, так им надо было", - отметил он.

По словам Трампа, в России недавно раздавались громкие взрывы, и "наверное, это пришло из Украины".

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, 26 декабря Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана. Он также отметил, что важные решения могут быть приняты еще до Нового года.

Зеленский во время встречи с Трампом планирует обязательно затронуть тему территорий. По сообщениям, будут обсуждаться Донбасс и Запорожская атомная электростанция.

Украинский лидер также уточнил, что на встрече с Трампом планирует обсудить пять ключевых блоков: гарантии безопасности, военный компонент, восстановление Украины и дальнейшие шаги.

Недавно президент Украины впервые обнародовал согласованный с США мирный план из 20 пунктов, а также сопроводительные документы по гарантиям безопасности и послевоенному восстановлению Украины. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что при посредничестве Белого дома мирного соглашения можно достичь в течение 90 дней.

В воскресенье, 28 декабря, Владимир Зеленский уже встретился с Дональдом Трампом во Флориде. Переговоры лидеров двух стран происходят на фоне активных контактов по мирному плану для Украины.

