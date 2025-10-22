ua en ru
Трамп відповів, чи перестане Індія купувати російську нафту

Середа 22 жовтня 2025 03:25
Трамп відповів, чи перестане Індія купувати російську нафту Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія не купуватиме багато нафти в Росії. Країна вже скоротила ці закупівлі і продовжує скорочувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Трамп зазначив, що говорив із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді і в них дуже добрі стосунки. Крім того, індійський лідер теж хоче закінчення війни Росії проти України.

Що ж стосується російської нафти, то країна продовжить скорочувати свої закупівлі.

"Індія не збирається купувати багато нафти в Росії. Він хоче закінчення війни між Україною і Росією так само сильно, як я. Вони не будуть купувати багато нафти. Вони скоротили її і продовжують скорочувати", - сказав американський лідер.

Чи відмовилася Індія від закупівель нафти у РФ

Нагадаємо, тиждень тому Дональд Трамп заявив, що Нарендра Моді нібито запевнив його, що Індія більше не купуватиме російську нафту.

При цьому в низці ЗМІ була інформація, що індійські компанії не отримували вказівок скоротити закупівлі.

У відповідь на закупівлі російської нафти Трамп нещодавно ввів 50% мита на імпорт з Індії. У понеділок, 20 жовтня, він сказав, що має намір зберегти 50% доти, доки ця країна не перестане купувати нафту в Росії.

Паралельно в ЗМІ з'являється інформація, що Індія починає переходити з російської нафти на іншу. Зокрема, індійська компанія Reliance Industries поступово збільшує закупівлі близькосхідної нафти, і готова найближчим часом розмістити більше замовлень.

Докладний розбір, скільки нафти у РФ купує Індія, чому вона це робить і чи зміг Трамп зупинити імпорт - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Російська Федерація Сполучені Штати Америки НАФТА Індія Дональд Трамп
