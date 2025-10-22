Трамп ответил, перестанет ли Индия покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия не будет покупать много нефти у России. Страна уже сократила эти закупки и продолжает сокращать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Трамп отметил, что говорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и у них очень хорошие отношения. Кроме того, индийский лидер тоже хочет окончания войны России против Украины.

Что же касается российской нефти, то страна продолжит сокращать свои закупки.

"Индия не собирается покупать много нефти у России. Он хочет окончания войны между Украиной и Россией так же сильно, как я. Они не будут покупать много нефти. Они сократили ее и продолжают сокращать", - сказал американский лидер.