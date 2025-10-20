ua en ru
Трамп має намір зберегти "величезні" мита на Індію до повної відмови від російської нафти

США, Понеділок 20 жовтня 2025 08:36
Трамп має намір зберегти "величезні" мита на Індію до повної відмови від російської нафти Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Дональд Трамп має намір зберегти 50%-ві мита на індійський імпорт доти, доки ця країна купує російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заява Трампа про переговори з Моді

Трамп повторив заяву про те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв припинити закупівлі російської нафти

"Я розмовляв із прем'єр-міністром Моді, і він сказав, що не буде більше займатися російською нафтою", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Він додав, що якщо Індія вирішить заперечувати факт розмови, то зіткнеться з "величезними тарифами".

"Якщо вони хочуть так говорити, тоді їм доведеться продовжувати платити величезні тарифи, а вони цього не хочуть", - підкреслив американський лідер.

Індія не підтверджує

Трамп уперше заявив про телефонну розмову з Моді ще 15 жовтня, стверджуючи, що прем'єр особисто пообіцяв припинити імпорт нафти з Росії.

Однак Міністерство закордонних справ Індії заявило, що не має інформації про будь-який телефонний контакт між лідерами.

У Делі підкреслили, що основний пріоритет Індії - "захист інтересів індійських споживачів".

Проте Трамп продовжує стверджувати, що обіцянку Моді було дано, і пов'язує питання з тарифною політикою США.

Імпорт нафти і дані аналітиків

Офіційний представник Білого дому повідомив, що Індія вже скоротила закупівлі російської нафти приблизно вдвічі.

Однак джерела в самій Індії це спростували, зазначивши, що жодних істотних змін поки що не відбулося.

За даними аналітичної компанії Kpler, поставки російської нафти в Індію в жовтні зростуть приблизно на 20% - до 1,9 млн барелів на добу. Зростання поставок пов'язане з тим, що Росія збільшила експорт після пошкоджень нафтопереробних заводів через атаки українських дронів.

Російська нафта

Російська нафта залишається одним із головних джерел напруги між Вашингтоном і Нью-Делі.

Половина 50%-вих мит, введених США на індійські товари, є відповіддю на триваючі закупівлі російської нафти. За словами американських чиновників, доходи від продажу енергоносіїв дозволяють Росії фінансувати війну проти України.

Після санкцій і відмови західних країн від закупівель нафти у Москви, Індія стала найбільшим покупцем російської сировини, яка продається зі знижкою.

