Трамп відмовився відповідати, чи спілкувався з Путіним після захоплення танкера Marinera

США затримали танкери "тіньового флоту"

Нагадаємо, 7 січня російське судно Bella 1 (зараз воно називається Marinera) було затримано американськими військовими. Причиною стало порушення санкцій США.

Нафтовий танкер був затриманий в Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США, після того, як його відстежив береговий катер USCGC Munro.

Пізніше стало відомо, що крім танкера Marinera в Атлантичному морі, США захопили в Карибському морі ще одне судно з санкційного "тіньового флоту" РФ - танкер Sophia.

Обидва судна - Bella I та Sophia - востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Міністерство юстиції США готується висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella 1, затриманого в Атлантичному океані за порушення американських санкцій.

За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, захоплений танкер лише прикидався російським, щоб уникнути санкцій.

Як з'ясували ЗМІ, захоплений США нафтовий танкер Marinera належить російській компанії "Буревестмарин", директором і єдиним власником якої є підприємець з окупованого Росією Криму Ілля Бугай.