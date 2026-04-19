Трамп відмовився від ідеї захопити острів Харк в Ірані, - WSJ

У матеріалі видання описано докладний розбір, що відбувалося за лаштунками в адміністрації Трампа вже під час війни з Іраном, як лідер реагував на втрати США і чому робив ті чи інші заяви.

Джерела розповіли, що Трамп відчуває страх перед відправленням військ у небезпечні зони, де дехто з них отримає поранення, а дехто й зовсім не повернеться додому. Власне, як це було і з іншими президентами, які вирішили брати участь у війнах.

Продовжуючи контекст страху WSJ пише, що Трамп "чинив опір відправці американських солдатів для захоплення острова Харк", який є відправною точкою для 90% іранського експорту нафти.

Хоча йому і говорили, що місія увінчається успіхом і захоплення території забезпечить США доступ до протоки, але він побоювався неприйнятно великих втрат серед американців.

"Вони стануть легкою мішенню", - сказав Трамп, якого процитували співрозмовники The Wall Street Journal.

Також джерела розповіли, що Трамп кілька годин кричав на своїх помічників, коли дізнався, що в Ірані був збитий американський літак, а двоє льотчиків зникли безвісти. Він вимагав, щоб військові негайно вирушили за ними.

За словами співрозмовників, у його голові постійно крутилися образи іранської кризи із заручниками 1979 року - одного з найбільших провалів міжнародної політики президентства за останній час.

Додамо, що за останній приблизно тиждень США та Іран ведуть активні перемовини через посередників, щоб узгодити мирну угоду.

На цьому тлі представники Білого дому сказали виданню, що, на їхню думку, прорив у переговорах з Іраном може бути досягнутий найближчими днями. Вони кажуть, що Вашингтон розглядає можливість подальших переговорів у Пакистані.