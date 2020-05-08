Трамп не верит, что Китай специально распространил коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что китайское правительство могло преднамеренно распространить коронавирус COVID-19. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Как отметил президент США, COVID-19 мог распространиться по миру из-за некомпетентности.

"Они (Китай - ред.) сделали ужасную вещь, но я не верю, что они сделали это намеренно", - сообщил Трамп.

Ранее в США неоднократно выступали с критикой Китая в связи с пандемией коронавируса. Так, президент Трамп заявил, что США проводит свое расследование в отношении действий КНР после первой вспышки коронавируса. Также он заявлял, что Китай после появления коронавируса "совершил ужасную ошибку" и пытался ее скрыть.

Кроме этого Трамп заявлял, что торговая сделка с Китаем теперь имеет второстепенное значение из-за пандемии коронавируса, пригрозив новыми тарифами Пекину.

Также госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане, а также отметил, что китайские власти скрывают часть информации о распространении вируса.