Трамп пригрозил Китаю новыми тарифами в качестве наказания за коронавирус

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент США уверен, что коронавирус возник в китайской лаборатории

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем теперь имеет второстепенное значение из-за пандемии коронавируса, пригрозив новыми тарифами Пекину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Трампа, его администрация разработала ответные меры в связи со вспышкой COVID-19.

"Мы подписали торговую сделку, по которой они (Китай, - ред.) должны были покупать, и они на самом деле много покупали. Но теперь это становится вторичным по отношению к тому, что произошло с вирусом. Ситуация с вирусом просто неприемлема", - сказал Трамп журналистам.

На вопрос, будет ли он рассматривать вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты прекратили выплату своих долговых обязательств в качестве способа наказать Пекин, Трамп сказал: "Ну, я могу сделать это по-другому. Я могу сделать то же самое, но даже за большие деньги, просто установив тарифы. Так что мне не нужно этого делать".

Как писало РБК-Украина, Трамп уверен, что коронавирус возник в лаборатории в Китае. По его словам, Пекин либо не мог остановить COVID-19, либо не стал этого делать.

Также сообщалось, что США, наиболее пострадавшая от коронавируса страна, пытается сделать Китай главным и, по сути, единственным виновником пандемии. Речь идет и о введении санкций, и о разрыве экономических связей, что вполне укладывается в философию правления Трампа.

Отметим, спецслужбы США пришли к выводу, что COVID-19 не был выведен искусственно или генетически модифицирован.