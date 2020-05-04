Китай пытался скрыть ошибку с коронавирусом, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп считает, что в Китае признали это, но гораздо позднее, а не сразу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай после появления коронавируса "совершил ужасную ошибку" и пытался ее скрыть. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп считает, что худшим решением китайских властей стало то, что они запретили въезд в Китай, но не запретили въезд своим жителям в США и по всему миру.

"Я думаю, что они (власти Китая) совершили ужасную ошибку и не хотели ее признать. Мы хотели приехать (в КНР для проведения расследования), но они не хотели нас пускать, даже Всемирную организацию здравоохранения не хотели пускать. Они признали это, но гораздо позднее, а не сразу. По-моему, они совершили ошибку и пытались ее скрыть, потушить ее словно пожар, и не смогли сделать это", - сказал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа приказала спецслужбам установить, был ли факт скрытия пандемии коронавируса Китаем и Всемирной организацией здравоохранения. До этого Трамп пообещал Китаю серьезные последствия за сокрытие фактов о коронавирусе.

Отметим, половина штатов США начинает смягчение карантинных ограничений. Так, в Техасе разрешили частичное возобновление работы ресторанам, розничным магазинам и торговым центрам.