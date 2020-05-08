В Китае заявили, что готовы к международному расследованию происхождения коронавируса

Иллюстративное фото (flickr.com lestudio1)

Посол КНР в Берлине заявил, что Китай открыт для международного расследования

Китай открыт для независимого международного расследования, которое поможет установить происхождение коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китайский посол в Берлине Ву Кен отверг обвинения в скрытии происхождения вируса.

"Мы открыты для международного расследования. Мы поддерживаем обмен исследованиями между учеными. Но мы отказываемся ставить Китай на скамью подсудимых без доказательств, сначала взяв на себя вину, а затем пытаясь найти доказательства с помощью так называемого международного расследования", - отметил Кен.

Ранее спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии подготовили доклад, в котором говорилось, что правительство Китая намеренно скрывало или уничтожало доказательства вспышки коронавируса в стране до официального признания 20 января.

Во Всемирной организации здравоохранения также заявляли, что Китай не допускает их экспертов к участию в расследовании происхождения вируса.

Президент США Дональд Трамп практически ежедневно обвинял Китай в сокрытии реальных данных о коронавирусе. Несколько дней назад Трамп анонсировал, что обнародует доказательства происхождения COVID-19, который, по убеждению американского президента, был создан в лаборатории в Ухане.

Правда, после заявлений Трампа госсекретарь США Майк Помпео признал, что у Штатов нет полной уверенности относительно происхождения вируса.

Сегодня авторитетное немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на источники в Федеральной разведывательной службе Германии заявило, что Вашингтон, вероятно, своей теорией происхождения вируса пытается "отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на Китай".