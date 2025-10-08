Трамп вдруге за місяць відвідає закритий брифінг по розвідці
Президент США Дональд Трамп 8 жовтня візьме участь у закритому брифінгу американських розвідувальних служб. Це буде вже другий брифінг глави Білого дому з початку місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад Білого дому.
Зустріч запланована на 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті Білого дому. Пресу на подію не допустять, а тема обговорення не розголошується.
Після цього, о 15:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом), Трамп візьме участь у круглому столі, присвяченому руху "Антифа", який він раніше визнав терористичною організацією.
Варто додати, що цей розвідувальний брифінг для Трамп стане другим з початку місяця. Деталі попереднього брифінгу в адміністрації американського лідера також не розкрили.
Нагадаємо, минулий брифінг по розвідці для голови Білого дому провели 2 жовтня.
2 жовтня The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація Трампа готова надати Україні розвіддані, які можуть допомогти завдавати ударів по енергетичних та інших об’єктах критичної інфраструктури на території Росії.
Також у ЗМІ зростає кількість повідомлень про можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, здатних уражати цілі на території РФ.
Як пише Axios із посиланням на власні джерела, в адміністрації президента США нині тривають обговорення потенційної передачі Києву цих крилатих ракет.
Водночас одне з джерел, наближене до українського уряду, зазначило, що у Вашингтоні існують побоювання стосовно того, як саме Україна може використовувати Tomahawk після отримання.
Президент Володимир Зеленський поки утримується від коментарів про те, чи зверталася Україна офіційно із запитом на постачання цих ракет.
Відомо лише, що під час поїздки до Нью-Йорка глава держави порушував цю тему у розмовах з американськими посадовцями.