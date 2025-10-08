Трамп вдруге за місяць відвідає закритий брифінг по розвідці

Президент США Дональд Трамп 8 жовтня візьме участь у закритому брифінгу американських розвідувальних служб. Це буде вже другий брифінг глави Білого дому з початку місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад Білого дому.

Зустріч запланована на 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті Білого дому. Пресу на подію не допустять, а тема обговорення не розголошується. Після цього, о 15:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом), Трамп візьме участь у круглому столі, присвяченому руху "Антифа", який він раніше визнав терористичною організацією. Варто додати, що цей розвідувальний брифінг для Трамп стане другим з початку місяця. Деталі попереднього брифінгу в адміністрації американського лідера також не розкрили.

