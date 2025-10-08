ua en ru
Трамп второй раз за месяц посетит закрытый брифинг по разведке

Среда 08 октября 2025 09:12
UA EN RU
Трамп второй раз за месяц посетит закрытый брифинг по разведке Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп 8 октября примет участие в закрытом брифинге американских разведывательных служб. Это будет уже второй брифинг главы Белого дома с начала месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание Белого дома.

Встреча запланирована на 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву) в Овальном кабинете Белого дома. Прессу на событие не допустят, а тема обсуждения не разглашается.

После этого, в 15:00 по местному времени (22:00 по Киеву), Трамп примет участие в круглом столе, посвященном движению "Антифа", которое он ранее признал террористической организацией.

Стоит добавить, что этот разведывательный брифинг для Трамп станет вторым с начала месяца. Детали предыдущего брифинга в администрации американского лидера также не раскрыли.

Напомним, прошлый брифинг по разведке для главы Белого дома провели 2 октября.

2 октября The Wall Street Journal сообщило, что администрация Трампа готова предоставить Украине разведданные, которые могут помочь наносить удары по энергетическим и другим объектам критической инфраструктуры на территории России.

Также в СМИ растет количество сообщений о возможности передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, способных поражать цели на территории РФ.

Как пишет Axios со ссылкой на собственные источники, в администрации президента США сейчас продолжаются обсуждения потенциальной передачи Киеву этих крылатых ракет.

В то же время один из источников, приближенный к украинскому правительству, отметил, что в Вашингтоне существуют опасения относительно того, как именно Украина может использовать Tomahawk после получения.

Президент Владимир Зеленский пока воздерживается от комментариев о том, обращалась ли Украина официально с запросом на поставку этих ракет.

Известно лишь, что во время поездки в Нью-Йорк глава государства поднимал эту тему в разговорах с американскими чиновниками.

