Трамп второй раз за месяц посетит закрытый брифинг по разведке

Президент США Дональд Трамп 8 октября примет участие в закрытом брифинге американских разведывательных служб. Это будет уже второй брифинг главы Белого дома с начала месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание Белого дома.

Встреча запланирована на 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву) в Овальном кабинете Белого дома. Прессу на событие не допустят, а тема обсуждения не разглашается. После этого, в 15:00 по местному времени (22:00 по Киеву), Трамп примет участие в круглом столе, посвященном движению "Антифа", которое он ранее признал террористической организацией. Стоит добавить, что этот разведывательный брифинг для Трамп станет вторым с начала месяца. Детали предыдущего брифинга в администрации американского лидера также не раскрыли.