UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл України Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп уникнув виплати компенсації у гучній справі про наклеп, але є нюанс

18:10 13.05.2026 Ср
2 хв
Судова боротьба Трампа і Керролл може затягнутися ще на місяці
aimg Марія Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Апеляційний суд США дозволив президенту Дональду Трампу тимчасово не виплачувати 83 млн доларів компенсації письменниці Е. Джин Керролл.

Згідно з рішенням 2-го окружного апеляційного суду США, Трамп не буде зобов’язаний виплачувати компенсацію доти, доки Верховний суд не погодиться розглянути його апеляцію або не відхилить її.

Водночас суд частково задовольнив вимоги сторони Керролл і зобов’язав президента США внести заставу у розмірі 7,4 млн доларів для покриття можливих додаткових відсотків.

Наприкінці минулого місяця апеляційний суд уже відмовив Трампу в екстреному перегляді рішення повним складом суду. Після цього адвокат президента США Джастін Сміт попросив призупинити виконання вироку до моменту, коли Верховний суд вирішить, чи братиме справу до розгляду.

За словами Сміта, існує "реальна ймовірність", що Верховний суд підтримає позицію Трампа. Сам президент США раніше називав звинувачення Керролл "вигаданою аферою".

Нагадаємо, у 2019 році письменниця Е. Джин Керролл заявила, що Дональд Трамп нібито сексуально напав на неї у примірювальній універмагу в Нью-Йорку в 1996 році. Трамп заперечував звинувачення та називав справу "полюванням на відьом".

У 2023 році присяжні визнали Трампа винним у сексуальних домаганнях і наклепі та присудили Керролл 5 млн доларів. У січні 2024 року суд додатково зобов’язав його виплатити ще 83,3 млн доларів за публічну дискредитацію письменниці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп