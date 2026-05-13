RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп избежал выплаты компенсации по громкому делу о клевете, но есть нюанс

18:10 13.05.2026 Ср
2 мин
Судебная борьба Трампа и Кэрролл может затянуться еще на месяцы
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Апелляционный суд США разрешил президенту Дональду Трампу временно не выплачивать 83 млн долларов компенсации писательнице Э. Джин Кэрролл.

Согласно решению 2-го окружного апелляционного суда США, Трамп не будет обязан выплачивать компенсацию до тех пор, пока Верховный суд не согласится рассмотреть его апелляцию или не отклонит ее.

В то же время суд частично удовлетворил требования стороны Кэрролл и обязал президента США внести залог в размере 7,4 млн долларов для покрытия возможных дополнительных процентов.

В конце прошлого месяца апелляционный суд уже отказал Трампу в экстренном пересмотре решения полным составом суда. После этого адвокат президента США Джастин Смит попросил приостановить исполнение приговора до момента, когда Верховный суд решит, будет ли принимать дело к рассмотрению.

По словам Смита, существует "реальная вероятность", что Верховный суд поддержит позицию Трампа. Сам президент США ранее называл обвинения Кэрролл "вымышленной аферой".

Напомним, в 2019 году писательница Э. Джин Кэрролл заявила, что Дональд Трамп якобы сексуально напал на нее в примерочной универмага в Нью-Йорке в 1996 году. Трамп отрицал обвинения и называл дело "охотой на ведьм".

В 2023 году присяжные признали Трампа виновным в сексуальных домогательствах и клевете и присудили Кэрролл 5 млн долларов. В январе 2024 года суд дополнительно обязал его выплатить еще 83,3 млн долларов за публичную дискредитацию писательницы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп